Muntari: “Il non gol con la Juve cambio tutto. Ma quanto correvano”

Sulley Muntari, ex calciatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, ripercorrendo la famosa gara del gol non convalidato al centrocampista ghanese. Ecco le sue parole a Diretta.it: “Avremmo potuto vincere lo scudetto, ma quell’anno la Juventus era proprio un’altra razza sotto Antonio Conte. Oh mio Dio, correvano come pazzi. Ricordo che la palla superò la linea e l’anno successivo fu introdotta la goal-line technology. Molte squadre sono riuscite a farla franca, ma ora non è più possibile con il VAR e tutto il resto. Se il mio gol contro la Juventus fosse stato concesso forse Ibrahimovic e Silva sarebbero rimasti e avremmo costruito una squadra straordinaria, ma fa parte della vita”.

Su Mourinho

"Mourinho era in Ghana nel 2008 durante la Coppa d'Africa. All'epoca io ero al Portsmouth, e avevamo giocato bene contro il Chelsea. Dopo la Coppa d'Africa, durante il precampionato della mia seconda stagione, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: 'Forse, forse, forse l'Inter ti chiamerà'. Durante l'allenamento ho fatto dei bei cross e Redknapp mi ha detto ridendo: "Fantastico, eccellente. Ecco perché top team come l'Inter vogliono comprarti'. Così, quando sono tornato a casa, lo stesso giorno ho ricevuto una telefonata da José che mi ha detto: "Vuoi venire a giocare per me?" Ho risposto sì, signore. Mi rispose: 'Ci vediamo domani a Milano'. Mise giù il telefono. Tutto qui, il giorno dopo ho firmato per l'Inter. Il resto è storia".