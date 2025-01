Mulazzi: "Deve essere una stagione di riscatto. Sull'obiettivo..."

Gabriele Mulazzi, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri.

Gabriele Mulazzi, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “E’ un risultato fondamentale, ci dà consapevolezza prendere i tre punti contro la prima in classifica, non prendere gol anche in vista degli altri scontri diretti che ci sono in questa giornata. Assume un significato fondamentale. La consapevolezza di vincere così ti aiuta a dare continuità, anche nell’allenarsi con serenità e questo fa la differenza. La sto approcciando al massimo, per me è molto importante. Deve essere una stagione di riscatto, sto facendo bene sotto la continuità. La strada è questa, bisogna lavorare bene in settimana, anche in allenamento per trovare la consapevolezza che poi porti in partita”.

Sulla gara

"Durante la partita ci sono tante partite. Siamo abituati a questo, in settimana prepariamo momenti in cui la difesa viene messi sotto attacco. Dal primo difensore al primo attaccante se non si fa questo i tre punti non si portano a casa. Si parte da questo e poi si mette la qualità che stiamo mettendo nelle ultime partite. In questo momento pensiamo partita per partita, mancano quattro punti ai playoff, siamo uno sopra i playout. Pensiamo partita per partita, poi quello che verrà verrà".