Juve Next Gen, lesione di medio-alto grado per il centrocampista Mulazzi

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. L'allenatore dei bianconeri potrebbe avere perso per diverso tempo il suo centrocampista Gabriele Mulazzi. Come ufficializzato sul sito ufficiale del club, il giocatore ha rimediato una lesione di medio-altro grado in allenamento. Mulazzi aveva sin qui disputato 12 partite con la Juventus Nex Gen, entrando spesso nelle rotazioni da subentrante. Ecco la nota del club: