Motta: "Yildiz soluzione per il secondo tempo. Su Vlahovic..."

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esclusione di Yildiz.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, prima della sfida con l’Inter. Ecco le sue parole a Sky sulle scelte di formazione e sull’esclusione di Yildiz dal primo minuto a favore di Weah: “Vlahovic? È normale, un attaccante vive anche del gol ma sono molto contento di quello che sta facendo per la squadra e durante la settimana. Come collettivo dobbiamo fare meglio per portargli il pallone nel modo giusto, è un ragazzo giovane che può giocare tutte le partite ma in panchina abbiamo altre alternative per giocare in quel ruolo con altre caratteristiche. Lui deve continuare a lavorare, i gol arriveranno quando la squadra porterà palloni nel modo giusto per farlo finalizzare”.

Su Weah

“Sicuramente, dipende anche dalle loro caratteristiche. Dobbiamo giocare bene nelle transizioni e verticalizzare quando recuperiamo palla, per attaccare in un modo più veloce. Weah può darci grandi cose, con lui avremo qualcosa in più nel gioco verticale. Yildiz ci darà una mano nel secondo tempo con le sue qualità. Bell’ambiente di calcio, da vivere. Oggi affrontiamo una squadra che sta bene, siamo pronti a fare la nostra partita per portarla dalla nostra parte non facendo sentire l’Inter a proprio agio”.