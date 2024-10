Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: out Yildiz, c’è Weah

La Juventus sfida l'Inter in una partita sentitissima, per classifica e rivalità. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nella nona giornata di Serie A si affrontano Inter e Juventus, in una partita dai tanti corsi e ricorsi storici, oltre che importante dal punto di vista della rivalità e della classifica. I bianconeri si schierano con il consueto 4-1-4-1, con Di Gregorio in porta. A difendere l’ex Monza ci saranno Cabal e Cambiaso sui lati, con Danilo e Kalulu, mentre Gatti a sorpresa è in panchina. A centrocampo guiderà la squadra Fagioli, aiutato da Locatelli e McKennie. Sulle corsie esterne spazio a Weah e Conceicao, con Vlahovic confermato come prima punta. Dalla panchina Yildiz.

I padroni di casa non cambiano il loro assetto tattico, ma Inzaghi deve operare qualche cambio per ovviare alle assenze. In porta Sommer, difesa composta da Pavard, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Dimarco qualche metro più avanti. In regia spazio a Zielinski, che scalza Asslani, affiancato da Barella e Mkhitarian. In avanti il solito duo composto da Lautaro Martinez e Thuram. Dalla panchina Frattesi e Taremi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitarian, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

JUVENTUS(4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Fagioli; Weah, Locatelli, McKennie, Conceicao; Vlahovic. All. Thiago Motta