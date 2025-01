Bonucci: “Motta giovane e bravo: la Juve si toglierà soddisfazioni in futuro”

Intervistato da Sky Sport a margine della finale della Kings League World Cup l'ex Juve Bonucci ha parlato della squadra di Motta

Intervistato da Sky Sport a margine della finale della Kings League World Cup l’ex Juve Bonucci ha parlato della squadra di Motta: “Quando cambi tanto ci vuole del tempo per costruire basi importanti. Solo un allenatore come Antonio Conte in pochi mesi ha riportato la Juve alla vittoria. Thiago è giovane e bravo: sono convinto ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui in futuro. So che alla Juventus bisogna vincere. Ci sono stati infortuni pesanti. Guardo all’Arsenal che ha dato fiducia ad Arteta per 4 anni: i palazzi non si costruiscono in 6 mesi”.

Juve, le parole di Bonucci sulla Kings League

Sulla Kings League: “Sono arrivato e il gruppo era positivo. Sapevano e sapevamo di aver fatto una partita come non l’avevamo preparata contro il Giappone. L’avevamo preparata cercando di portare la partita al 7 contro 7 in equilibrio e poi giocarcela nel secondo tempo. Purtroppo abbiamo subito questi due gol nell’1 contro 1 e shoutout con un errore di Viviano. Alla fine l’avevamo rimessa in piedi e siamo stati bravi nel lungo a venir fuori. Peccato, perché è stata una prestazione importante. E’ tutto un altro sport. Alla fine giochi tanto sul corto, cambi di direzione continui e il campo sicuramente non aiuta perché ti frena le gambe e fa andare la palla. E’ un campo difficile, mi sono divertito. Peccato per il risultato”.