Morrone: “Le seconde squadre non servono a nulla adesso”

Alfonso Morrone, presidente dell’ADICOSP, ha detto la sua sulla Juve Next Gen e le seconde squadre. Ecco le sue parole: “L’esempio migliore in questo senso è il progetto seconde squadre che così com’è non serve a nulla, se non per le tasse dei club. Prendiamo per esempio la Juventus che è in campo dal 2018 mi dite quanti calciatori italiani ha fatto emergere? Miretti e Fagioli in sei anni. Con il Milan, che ancora non ha neanche iniziato a giocare, che tessera calciatori di 32 anni per una squadra che dovrebbe servire per far crescere i talenti del proprio settore giovanile. Purtroppo siamo bravissimi a copiare male le idee altrui”.