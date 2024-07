News Juve, Pogba torna a parlare: “Tutte le strade portano a…”

Il centrocampista della Juventus torna a parlare della sua vicenda extra-campo che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco

"Tutte le strade portano alla data dell'appello: fino ad allora, il mio obiettivo sarà rimanere in forma e aspettare". Il centrocampista della Juventus Pogba, è tornato a parlare della sua squalifica di quattro anni per doping. "Il calcio fa parte della mia vita da quando ricordo – ha aggiunto in un'intervista rilasciata a Forbes – tuttavia ho la mia famiglia, la mia fede, i miei amici e i miei fan che mi hanno supportato, il che rende le cose più facili: tutto andrà bene". Parole molto chiare che lasciano intendere come il giocatore non abbia nessuna intenzione di mollare la presa. Sulla sua vita e sulla sua carriera.