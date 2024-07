Juve Next Gen, Garofani in prestito al Monopoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della cessione di Garofani.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Giovanni Garofani ha rinnovato il suo contratto con la Juventus Next Gen legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2026, ma la stagione 2024/2025 la giocherà in prestito. È ufficiale la sua cessione temporanea annuale al Monopoli. Portiere, classe 2002, Giovanni sarà un avversario dei bianconeri in questa annata in quanto difenderà i pali della porta della formazione pugliese presente nel Girone C di Serie C, proprio come la squadra allenata da Paolo Montero. Garofani, dunque, tornerà a giocare dopo quasi un anno di stop per infortunio. Una presenza per l’estremo difensore romano nella passata stagione con la Next Gen, nella gara d’esordio in trasferta contro il Pescara. Ora per lui inizia una nuova avventura, in Puglia nello specifico, e noi gli auguriamo buona fortuna!”.