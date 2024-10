Montella su Yildiz: "E' un potenziale campione. Sul ruolo..."

Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del talentino Yildiz.

Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca, ha detto la sua su Yildiz, calciatore della Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Sono molto contento per lui. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in fase realizzativa e nel gioco con i compagni. In Turchia si parla molto di lui e se lo merita. La partenza in panchina nel derby d’Italia? Non avevo dubbi perché è un ragazzo maturo e “mentalizzato”. Non sbaglia mai atteggiamento”.

Sui miglioramenti negli ultimi mesi

“Nell’attaccare la porta ed essere più ottimista negli ultimi 20 metri. Finora ha fatto tutti goal straordinari, deve imparare a fare anche quelli sporchi, credendo di più nelle ribattute e nei palloni vaganti. Ruolo? Io dico di sì: esterno a sinistra come in nazionale. Lui può anche fare la seconda punta, forse gli piace anche di più. Ma da dove parte adesso sa essere devastante. Per me il suo ruolo è quello”.