Juve, Rampulla: “Contro l’Inter mi sono piaciuti Weah e Yildiz”

Michelangelo Rampulla è ritornato sulla partita tra Juventus e Inter: l'ex calciatore ha elogiato la prova ti Timothy Weah e Kenan Yildiz

Intervistato per TJ, Michalangelo Rampulla ha parlato della prova di alcuni singoli nella partita della Juventus contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Nell’immediato può lasciare grande consapevolezza, perché sei riuscito a recuperare due gol ad una squadra molto forte come l’Inter. La determinazione, al di là dell’aspetto tecnico, è sempre molto importante a questi livelli. Mi è piaciuto in particolar modo Weah per come si è proposto e per l’intensità messa, ovviamente non posso non citare Yildiz il cui ingresso in campo ha spaccato la partita e ha fatto più del suo. E’ stato determinante per il pareggio con le sue giocate. Ma al di là di qualcuno, la prestazione della squadra mi è piaciuta in generale. La difesa è andata in sofferenza a causa dell’imprudenza del centrocampo”.

Rampulla: “Difficile rinunciare a Conceicao”

L’ex portiere dei bianconeri ha proseguito: “Conceicao? In questo stato di forma è difficile rinunciarci, è brevilineo e con la sua velocità riesce sempre a mettere in difficoltà gli avversari. Lui è abile a saltare l’uomo, questo permette sempre alla squadra di trovarsi in superiorità numerica. Vlahovic? Si è mosso bene, ha fatto gol, ed è sempre un punto di riferimento per i compagni. Anche quando non si vede, il suo apporto è fondamentale nel tenere impegnate le difese avversarie. Ha corso davvero tanto, mi è piaciuto”.