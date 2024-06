Milik dopo l’operazione: “Tornerò presto in campo”

Arek Milik, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'infortunio subito in Nazionale.

Arek Milik, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell’operazione subita dopo l’infortunio in Nazionale, che lo costringerà a stare fermo un mese, perdendo anche i campionati Europei in programma nelle prossime settimane. Ecco le sue parole sul profilo personale Instagram: “Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi voglio ringraziare tantissimo per il vostro supporto. Tornerò presto in campo e non vedo l’ora di ricominciare la preparazione. Vi mando un abbraccio fortissimo. Ciao Ciao”. Per il polacco il rientro è previsto entro 40 giorni, in tempo per l’inizio della prossima stagione dei bianconeri sotto la nuova guida Thiago Motta.