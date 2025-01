Milan, Conceicao: “Vinto di fortuna con la Juve? Arriva solo se lavori bene”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan Sergio Conceicao è tornato a parlare della vittoria contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, in programma questa sera, l’allenatore del Milan Sergio Conceicao è tornato a parlare della vittoria contro la Juve: “La fortuna non arriva se non lavori al massimo. Dopo ci vuole anche un pò di fortuna ma quella arriva se sei serio e lavori bene. Puoi avere tutta la fede del mondo ma devi fare. Come al lotto, per pensare di vincere devi giocare. Noi dobbiamo giocare con fame e ambizione, poi conta pure la fortuna“.

Milan, le parole di Conceicao sulla finale di Supercoppa

L’allenatore del Milan parlando della sfida contro l’Inter ha poi aggiunto: “Spero che la squadra stia meglio di me, non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro un’Inter che è una squadra forte e abituata a vincere negli ultimi anni con lo stesso allenatore e gli stessi giocatori. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. In mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini. Non possiamo dimenticare che abbiamo un giorno di riposo in meno dell’Inter e che abbiamo 4-5 giocatori non al top. Non sarà una scusa alla fine della partita, è la realtà”.