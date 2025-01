Vieri: “Juve-Milan? Fino al 70′ non c’è stata partita”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Milan.

Christian Vieri, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: “Supercoppa? Sulla carta dici Inter, ma il precedente in campionato insegna che certe partite non hanno pronostico. Il derby mette sul piatto motivazione ed energie che vanno oltre al valore oggettivo. Juve-Milan? Fino al 70′ non c’era stata quasi partita, ma non sono più di tanto sorpreso: il Milan ha qualità importanti in rosa. Ed è vivo, il dato più importante per Conceicao. Sergio è un grande amico, un uomo speciale e divertente. Vuole velocità, ritmo, intensità e attaccamento alla causa. Dai suoi pretende il massimo, zero sconti a chi non dà tutto”.

Sull’Inter

“Lautaro in crisi? Non fatemi ridere. Ci sono periodi in cui la palla non vuole entrare e non c’è un perché. Lotta, gioca bene e crea: basta un attimo e a gennaio può fare 8-9 gol. Inzaghi ha le idee sempre chiare, supportato da una dirigenza top, e ha una rosa spaventosa. A volte però sono troppo leziosi, cose che succedono alle grandissime squadre. Ho sentito cose esagerate, Thiago è all’inizio del progetto e bisogna avere pazienza. Le qualità del tecnico sono evidenti. Su Gasp evito commenti, la sua Atalanta non si discute”.