La Juventus ha scelto: sarà Jeff Ekhator a prendere il posto di Manuel Locatelli nella lista UEFA. Il giovane attaccante classe 2006 avrà così la possibilità di entrare nelle rotazioni europee bianconere, sfruttando l'opportunità legata al lungo stop del centrocampista. La decisione è stata annunciata da Giovanni Carnevali nel corso dell'assemblea degli azionisti, mettendo fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni sulla possibile modifica della lista continentale.

Ekhator al posto di Locatelli: la conferma di Carnevali

A ufficializzare la scelta è stato proprio Carnevali, che ha dichiarato: “Locatelli verrà sostituito in lista UEFA da Ekhator”.

Una comunicazione chiara che conferma la volontà della Juventus di puntare sul giovane attaccante per ampliare le soluzioni a disposizione di Luciano Spalletti. Ekhator, classe 2006, è recentemente tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo condizionato dai problemi fisici e potrà adesso avere una nuova opportunità anche in campo internazionale.

La sostituzione è resa possibile dall'indisponibilità prolungata di Locatelli e dalle disposizioni del regolamento UEFA, che consentono un avvicendamento temporaneo in caso di infortunio di almeno 60 giorni. Per la Juventus si tratta di una scelta utile per aggiungere un'opzione offensiva in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni e da una rosa ancora condizionata dalle assenze.