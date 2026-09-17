La Juventus torna protagonista in Europa e lo fa davanti al proprio pubblico. Questa sera, giovedì 17 settembre, i bianconeri ospitano il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle ore 21:00, per il debutto in Europa League. Una partita importante per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e a ritrovare quelle certezze che hanno caratterizzato le migliori prestazioni di questo avvio di stagione.

L’appuntamento europeo arriva in un momento delicato, ma anche ricco di opportunità. La Vecchia Signora vuole iniziare il proprio percorso continentale con il piede giusto, consapevole che una prestazione convincente potrebbe contribuire a ritrovare fiducia e serenità. Di fronte, però, ci sarà un avversario da affrontare con attenzione, senza sottovalutare le sue qualità e le sue caratteristiche di gioco.

Juventus, dimenticare il Sassuolo e ripartire

La sconfitta per 3-2 rimediata contro il Sassuolo ha lasciato diversi spunti di riflessione. La Juventus ha pagato alcuni errori e momenti di difficoltà che hanno condizionato il risultato finale, lasciando alla squadra la necessità di analizzare quanto accaduto e di trovare rapidamente una risposta.

Spalletti ha affrontato il tema nella conferenza stampa della vigilia, spiegando che il gruppo ha lavorato sugli aspetti da correggere. Il tecnico ha insistito soprattutto sulla compattezza, sulla capacità di leggere le situazioni e sull’importanza di scegliere con lucidità quando alzare la pressione e quando, invece, mantenere una maggiore attenzione difensiva.

La sfida contro il NEC rappresenta quindi un’occasione per mettere in pratica quanto emerso dall’analisi della gara precedente. Non basterà affidarsi soltanto alla qualità dei singoli: serviranno collaborazione, concentrazione e una gestione equilibrata dei diversi momenti della partita.

NEC Nijmegen, un avversario da non sottovalutare

La formazione olandese arriva a Torino con caratteristiche che richiederanno particolare attenzione da parte dei bianconeri. Spalletti ha sottolineato la qualità del lavoro del tecnico avversario e le idee offensive di una squadra capace di cercare con continuità la porta.

Il NEC propone movimenti e soluzioni che possono mettere in difficoltà le difese, soprattutto quando riesce a trovare spazio tra le linee o a sfruttare le situazioni in cui gli avversari si allungano. Per questo motivo la Juventus dovrà mantenere le distanze tra i reparti e prestare attenzione alle transizioni, evitando di concedere occasioni semplici.

Spalletti, mentalità e gestione della pressione

Nel presentare la partita, l’allenatore bianconero ha parlato anche della pressione che accompagna una squadra come la Juventus. Un tema che, secondo il tecnico, non deve diventare un ostacolo, ma essere gestito attraverso il lavoro quotidiano e la capacità di concentrarsi sugli aspetti realmente importanti.

Spalletti ha ribadito di non voler fare promesse sul traguardo finale della competizione. La priorità è prepararsi nel modo giusto e dimostrare sul campo il valore della squadra, affrontando ogni appuntamento con la mentalità richiesta dal club.

Il messaggio rivolto al gruppo passa anche dalla capacità di anticipare le situazioni di gioco. Nel calcio attuale, infatti, tempi di lettura e rapidità nelle decisioni possono fare la differenza. La Juventus dovrà quindi essere lucida, attenta e pronta a reagire alle diverse fasi della gara.

Juventus-NEC, McKennie dal primo minuto

Tra le indicazioni emerse dalla vigilia c’è anche quella relativa a Weston McKennie. Spalletti ha confermato che il centrocampista statunitense partirà titolare contro il NEC, offrendo così una certezza in vista della sfida europea.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, il tecnico non ha anticipato ulteriori dettagli, mantenendo riservate le proprie valutazioni. La gestione delle energie sarà un aspetto da considerare in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati, ma l’obiettivo immediato resta quello di affrontare al meglio la gara di questa sera.

Orario e dove vedere Juventus-NEC

Il fischio d’inizio di Juventus-NEC è fissato per questa sera, giovedì 17 settembre, alle ore 21:00, all’Allianz Stadium.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go.

Per chi non potrà seguire la gara in televisione, Juvenews.eu offrirà la diretta testuale, con aggiornamenti e tutti gli episodi principali della sfida. I tifosi bianconeri potranno così seguire minuto dopo minuto il debutto europeo della Juventus.