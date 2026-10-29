Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa, analizzando il momento complicato della Juventus. Il centrocampista bianconero ha riconosciuto le ragioni dei tifosi e invitato la squadra a prendersi le proprie responsabilità, senza cercare alibi.

McKennie: “I tifosi hanno ragione”

“I tifosi hanno ragione. Dobbiamo fare di più. La Juventus è un grande club che deve vincere. Non possiamo vincere una partita, pareggiarne un'altra e perderne un'altra ancora. Dobbiamo parlare tra di noi, perché possiamo migliorare sotto ogni aspetto.”

McKennie ha poi rivolto lo sguardo al prossimo impegno contro il Napoli: “Il Genoa ha fatto una grande partita. Ora dobbiamo tornare a Torino e capire dove possiamo fare meglio. La cosa più importante è recuperare e concentrarci sul Napoli. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo trovare il modo di vincere per noi, per i tifosi e per il club”.

Il pensiero su Spalletti

Il centrocampista ha affrontato anche il tema delle responsabilità dell'allenatore, sottolineando come la squadra debba fare la propria parte.

“Sto seguendo quello che mi dice il mister. La tecnica può aiutare la squadra, ma alla fine siamo undici giocatori che devono lottare, fare quei metri in più e combattere per il compagno. Il mister non può prendersi tutte le colpe per questo momento: le responsabilità sono di tutti. In campo dobbiamo fare di più”.