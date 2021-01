McKennie: “Importante vincere dopo i risultati di ieri. Esultanza in omaggio di…Harry Potter”

TORINO – La Juventus, contro il Bologna, riesce a dare continuità al successo di mercoledì sera al “Mapei Stadium” in Supercoppa Italiana con il Napoli. I bianconeri escono dallo Stadium con un successo per 2-0 sulla squadra di Mihajlovic, che cancella anche la brutta sconfitta subita a San Siro la scorsa domenica. Ora la squadra di Andrea Pirlo, grazie alle reti messe a segno da Arthur (primo gol in bianconero) e McKennie (terza rete in campionato), si porta a 36 punti in classifica (con la gara con il Napoli ancora da recuperare, per la quale si attende una data) agganciando momentaneamente l’Atalanta al quarto posto in classifica, a meno sette dal Milan capolista sconfitto ieri in casa proprio dai nerazzurri bergamaschi. La corsa allo scudetto è in salita, ma la Juve non ha intenzione di abdicare.

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita, ha parlato Weston McKennie, autore del gol del definitivo 2-0: "Era veramente importante vincere oggi dopo i risultati di ieri. Abbiamo visto le milanesi perdere terreno, questi tre punti sono importanti. Sarà una corsa fino alla fine per lo scudetto. Capacità di inserimento? E' un qualcosa che ho sempre avuto in carriera. Ho la fortuna di correre molto e riesco ad aprire tanti spazi che i miei compagni possono sfruttare al meglio. Esultanza alla Zorro? Ho una saetta tatuata sul dito ed era un'esultanza per omaggiare la bacchetta magica di Harry Potter". Per il centrocampista statunitense, arrivato in estate dallo Schalke04, un'altra ottima prestazione di corsa e grinta, coronata come già detto dalla meritata terza marcatura in Serie A. Una partita che, naturalmente, lo candida ad un posto da titolare per sabato prossimo, quando i campioni d'Italia saranno ospiti della Sampdoria di Claudio Ranieri a "Marassi".