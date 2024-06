Marocchino: “Juve, T.Motta deve sfruttare al massimo i calciatori”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta. Ecco le sue parole: “Cosa chiederesti a Thiago Motta? Il massimo sfruttamento dei giocatori, di farli crescere il più possibile. Non è un caso comunque che i migliori tecnici abbiano un passato da centrocampista. Chi è in mezzo vede di più, e il calcio è uno sport dove devi crearti una tua identità ma variabile. E’ vero, il mercato a gennaio non è stato fatto quando eri vicino all’Inter. Quando la Juve era lì, mi sono detto un sacco di volte che era un miracolo e poteva succedere di tutto, valutando la rosa che per me era da 5° posto. Con dei problemi societari e di alcuni giocatori non disponibili, e una rosa ridotta era lì”.