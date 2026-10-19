La pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio continua a far discutere in casa Juventus. Negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi sulle difficoltà della squadra e sulla capacità dei giocatori di interpretare le indicazioni di Luciano Spalletti. L’ex centrocampista juventino ha espresso dubbi sulla comunicazione tra allenatore e gruppo.

Marocchi punge Spalletti

Nel corso del suo intervento, Marocchi ha commentato il rapporto tra le richieste del tecnico e quanto mostrato dalla squadra sul terreno di gioco, utilizzando parole particolarmente critiche.

“Se i giocatori fanno quello che gli dice Spalletti? Spero di no, spero non facciano quello che gli chiede Spalletti, altrimenti sarebbe una cosa che non va. Dovrebbe cercare di spiegarsi un po’ meglio”.

Marocchi sulla partita: “La Lazio è andata a mille”

L’opinionista di Sky Sport ha poi rivolto l’attenzione all’andamento della gara dell’Allianz Stadium, evidenziando la differenza di intensità tra le due squadre e la capacità della formazione biancoceleste di mantenere alto il ritmo.

“Stasera per 20 minuti abbiamo visto due squadre che andavano a mille, ma perché ha deciso la Lazio di farlo, mantenendolo poi fino alla fine”.