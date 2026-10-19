La sconfitta per 0-3 contro la Lazio non è l’unica preoccupazione in casa Juventus. All’indomani della gara dell’Allianz Stadium, l’attenzione si sposta anche sulle condizioni di Francisco Conceição, uscito malconcio dalla sfida contro i biancocelesti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno portoghese si sospetta una lussazione alla spalla sinistra.

Conceição al J|Medical per gli esami

Il calciatore sarà sottoposto nelle prossime ore agli accertamenti strumentali presso il J|Medical, necessari per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire il percorso di recupero. Soltanto dopo gli esami sarà possibile avere indicazioni più precise sulle sue condizioni e sugli eventuali tempi di rientro.

La sospetta lussazione alla spalla sinistra rappresenta un motivo di apprensione per Luciano Spalletti, che attende aggiornamenti sul recupero del giocatore.

Conceição, possibile stop di un mese

Se l’ipotesi iniziale dovesse essere confermata, Conceição rischierebbe uno stop di circa un mese. Una simile tempistica potrebbe costringerlo a saltare diverse partite tra campionato e impegni europei, privando la Juventus di una delle sue soluzioni offensive.

Al momento, tuttavia, non ci sono tempi di recupero definitivi: saranno gli esami strumentali a chiarire la gravità del problema e a fornire un quadro più preciso. La Juventus attende quindi gli aggiornamenti medici per capire quanto a lungo dovrà fare a meno dell’esterno portoghese.