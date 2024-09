Marino: "Juve? Mercato di trasformazione, coraggioso" - JuveNews.eu

Le parole dell'ex direttore dell'area tecnica dell'Udinese Marino sull'ultimo mercato della Juve: "Koopmeiners l'acquisto migliore"

Rivoluzione totale. Nel corso dell’ultimo mercato estivo la Juve ha cambiato tutto, a partire dall’allenatore fino ai giocatori. Giuntoli ha dato una svolta decisa alla Vecchia Signora, abbassando l’età media e il monte ingaggi, per costruire una squadra forte ma anche di grande prospettiva. Intervistato da TMW l’ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha detto: “Non è stato tra i mercati più esaltanti onestamente, ci sono state molte situazioni sofferte dalle squadre, rinviate agli ultimi giorni, cosa che di solito non accadeva. Juve? È stato un mercato direi di trasformazione, interessante e coraggioso. Il campo avrà la parola finale, sicuramente Koopmeiners è l’acquisto migliore perché colma il vuoto che era presente nella rosa”.

Juve, mercato coraggioso ma darà i suoi frutti?

Ora la domanda è: le scelte di Giuntoli porteranno a dei risultati? Troppo presto per rispondere. Per quanto visto fin qui in queste prime tre partite di Serie A la nuova Juve di Thiago Motta sembra essere sulla buona strada. Un gioco solido e moderno, con il tecnico che ha dimostrato di lasciare grande spazio anche ai giovani della Next Gen. Al ritorno dalla pausa nazionali arriveranno però le vere sfide, dalla Champions League al big match contro l’Inter. Lì si capirà se la Vecchia Signora ha o meno la forza per competere ai massimi livelli.