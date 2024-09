Marchisio: "Thiago Motta mi ha stupito. Sui giovani..."

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Dusan Vlahovic.

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Sinceramente, visti i molti cambiamenti a livello di uomini e di gioco rispetto al passato, non pensavo che Thiago sarebbe partito così forte. Mi ha stupito l’avvio, non lui. Motta ha le idee chiare, lo conosco. Sono contento che abbia dato fiducia ai giovani Mbangula e Savona, poi per lottare con le grandi in campionato e in Champions serviranno anche i giocatori più di esperienza”.

Sul rendimento di Dusan Vlahovic

“Il gioco può dare una mano, ma poi è il finalizzatore che deve mettere il timbro. Vlahovic può diventare ancora più sereno e cinico. E può fare 30 gol. Il ritorno di Antonio Conte allo Stadium per la partita Juve-Napoli? Prima ci sono Empoli e Psv. Quella contro il Napoli sarà una partita tanto bella da vedere quanto dura. Per vincere, servirà la giusta mentalità. Cosa ne penso di Conte sulla panchina del Napoli? Conte ha trovato delle difficoltà, però ha già trasmesso alla squadra il carattere per superarle e contro il Parma si è visto. E Lukaku, in gol al debutto, ha confermato di essere di un’altra categoria”.