Juve, Marchisio: "Contento che Koopmeiners abbia preso la 8" - JuveNews.eu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Claudio Marchisio ha parlato di Koopmeiners e della squadra di Motta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Claudio Marchisio ha detto: “Sono contento dell’arrivo di Koopmeiners e che abbia preso l’8. Gli auguro il meglio. E soprattutto di togliersi e darci grandi soddisfazioni a noi tifosi juventini. Lui come me? Anche Koop si definisce tuttocampista come me: possiede eccellenti doti fisiche , in campo è intelligente. Sulla trequarti o altrove, è un innesto molto importante per la Juve. Il campionato è iniziato bene, ma adesso si comincia a fare sul serio con la Champions e tutte le altre competizioni”.

Juve, le parole di Marchisio

“Mi incuriosisce molto Conceiçao – ha continuato -, peccato per il recente infortunio. Mentre Thuram lo conosco da anni. Però il miglior acquisto è la fiducia data a Yildiz affidandogli il numero 10. Kenan non ha una storia identica a Del Piero, che a suo tempo sostituì un grande come Roby Baggio, però è giovane come lo era Ale e ha doti simili. Spero che Yildiz esploda in tutto il suo talento, che è tanto. Vlahovic? Più che da Thiago, dipenderà da lui stesso. Il gioco può dare una mano, ma poi è il finalizzatore che deve mettere il timbro. Trezeguet a volte non lo vedevi in campo, poi passava una mezza palla vicino alla porta e lui segnava. Ovvio, non tutti possono essere come David. Vlahovic può diventare ancora più sereno e cinico. E può fare 30 gol“.