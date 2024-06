Marchisio: “La tifoseria del Torino è più calda di quella della Juve”

Marchisio ha confrontato la tifoseria del Torino a quella della Juve: per l'ex bianconero non ci sarebbero dubbi sulla differente calorosità

Intervistato per il podcast De Core, Claudio Marchisio ha parlato della divisione del tifo nella città di Torino. Per l’ex giocatore della Juventus, il primato della calorosità dei supporters andrebbe senza dubbio attribuito alla fazione granata. I tifosi della Juve, i più numerosi nel territorio italiano, risulterebbero infatti più “dispersi” e senza un vero nucleo distinto.

Marchisio sui tifosi della Juventus

“Torino è una città dal cuore grande, ma non caloroso come quello di Roma, un po’ freddo e piano piano si scalda ci vuole un po’ di tempo. Torino è calda soprattutto però per la tifoseria del Toro non della Juve. Il tifoso della Juventus a Torino non è che lo si trovi tanto. Torino Torino è proprio del Toro e loro sì che sono una tifoseria calda e infatti quando c’è il derby sono l’anima del derby e lo fanno sempre attivo. Mentre il tifoso della Juve è un po’ sparso ovunque siamo ovunque ma non abbiamo il nostro nucleo principale diciamolo così”.