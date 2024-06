Marchisio: “Spero che Thiago Motta porti le sue idee”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Nazionale? La fortuna è sempre un fattore importante, ci deve essere per arrivare verso la finale e cercare di vincere. Questo vale per chi è più forte ma anche per la sorpresa del torneo. Ora è la fase finale, sono partite diverse rispetto al girone e ce la si gioca subito e anche l’aspetto emotivo sarà importante. Quindi spero che quel goal, anche per come è nato, dalla cavalcata Calafiori fino al grandissimo goal di Zaccagni, possa portare energie positive. Thiago Motta? Un grande in bocca al lupo e di portare le sue idee”.