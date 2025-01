Marchisio: “La Juve ha fatto una scelta giusta con Motta”

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento negativo di Vlahovic.

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al canale della FIFA: “Motta si conferma un grande professionista anche da allenatore, dopo esserlo stato da giocatore. La Juve ha puntato su di lui per compiere una rivoluzione anche nel gioco, e per un cambiamento di questa portata è necessario un po’ di tempo. Motta conosce il calcio e sa valorizzare i giovani, credo che la Juventus stia lavorando nella direzione giusta”.

Su Vlahovic

“Uno come lui non si discute, e Yildiz è il futuro della Juventus, non arrivi per caso ad indossare la 10 bianconera. Kolo Muani? Io credo che farà bene anche a Vlahovic, sono curioso di valutare l’impatto che avrà. Mondiale per Club? Sarà una vetrina straordinaria per club e giocatori, l’opportunità di alzare il livello in termini di visibilità e competitività internazionale. Le big ci sono tutte, e il montepremi da oltre 100 milioni per la vincente stuzzica”. Intanto ecco le parole di Szczesny<<<