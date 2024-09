Marchionni: “Empoli trasferta insidiosa per la Juventus”

Marchionni ha parlato della sfida tra Empoli e Juventus: l'ex calciatore ha militato in carriera sia nelle fila azzurre che quelle bianconere

Intervistato per TJ, Marco Marchionni ha presentato la sfida tra Empoli e Juventus in veste di doppio ex. Ecco le sue parole: “Vedendo un po’ l’andamento delle due squadre, mi aspetto una bella partita. Non sarà facile uscire dal Castellani coi tre punti. La Juventus ha iniziato col piede giusto, ma dovrà cercare di proseguire sulla strada dei risultati e delle buone prestazioni. Per fare una grande stagione, ci vuole sempre continuità. La Juve non avrà la testa altrove, anche perché per mentalità non può permettersi per un altro anno di veder vincere le altre. Thiago Motta è un allenatore che pensa al presente e sono sicuro che si concentrerà nella maniera più assoluta su questa partita. Poi, una volta finito il match del Castellani, si comincerà a pensare seriamente al Psv“.

Marchionni sulle caratteristiche dell’Empoli

L’ex calciatore ha proseguito: “L’Empoli se la giocherà come quelle precedenti, a viso aperto e con la voglia di ottenere un altro risultato importante. Credo che vorranno proseguire sulla scia dei 5 punti raccolti nelle prime 3 partite di campionato. E’ sempre più semplice il giudizio nel momento in cui arrivano i risultati, l’obiettivo dell’Empoli di fine stagione di certo non è cambiato e farà di tutto per ottenere la salvezza. Al momento è sulla strada giusta, ma ci sarà da battagliare e loro mi sembrano pronti per farlo. D’altronde in Serie A non puoi mai peccare di concentrazione, lo abbiamo visto lo scorso anno col Frosinone che è retrocesso dopo una prima parte di stagione spettacolare”.