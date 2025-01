Manfredi: “La Juventus sembra sempre all’ultima spiaggia”

Domenico Manfredi ha parlato del prossimo impegno in Serie A della Juventus: per il giornalista si tratterebbe dell'ennesima ultima spiaggia

Intervistato per 1 Football Club, Massimo Manfredi ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole: “Chi è favorito? Questa mi sembra una partita equilibrata. Nonostante il Milan sia più indietro in classifica, la Juventus sembra essere all’ultima spiaggia. Con l’Atalanta, ad esempio, la Juventus ha giocato bene, ma alcune circostanze le hanno impedito di portare a casa i tre punti. La piazza vuole assolutamente vincere, perché una vittoria manca da tempo. Battere il Milan sarebbe un bel segnale. D’altra parte, il Milan, pur essendo messo peggio in classifica, non può permettersi di perdere. Scenderanno in campo con l’obiettivo principale di non subire gol. Credo che, tra i due allenatori, Conceição sia più concreto di Thiago Motta. Vedremo chi la spunterà”.

Manfredi: “Conceicao con scelte obbligate”

Inoltre, sulle scelte possibili del Milan contro la Juventus, il giornalista ha detto: “Conceiçao ha le scelte obbligate. Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana; Musah, Reijnders, Leao, Jimenez; Abraham. Jimenez ricoprirà un ruolo simile a quello che in passato svolgeva Saelemaekers. Per certi versi, gli somiglia anche esteticamente. Speriamo che con il tempo riesca a migliorare ulteriormente. Glielo auguriamo, vista la carriera che ha avuto l’altro”. Qui le statistiche di Juventus e Milan in attesa della partita <<<