Juve, le statistiche in vista del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Alle 18:00 di oggi, sabato 18 geannio 2025, Juventus e Milan si affronteranno all’Allianz Stadium nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Avviciniamoci alla sfida contro la squadra rossonera approfondendo curiosità e statistiche di questa partita! STATISTICHE GENERALI La Juventus è la squadra che ha fronteggiato più volte portieri capaci di effettuare almeno sette parate in un singolo incontro di questa Serie A: quattro, due dei quali nei due incontri più recenti (otto per Vanja Milinkovic-Savic con il Torino e sette per Marco Carnesecchi con l’Atalanta). Il 34% delle reti dei bianconeri in questo campionato sono state segnate nel corso dei primi trenta minuti di gioco (11 su 32), solo Parma (36%) e Milan (38%) hanno realizzato più gol in questo intervallo temporale”.

Le altre statistiche

“La Juventus è, insieme all’Inter, una delle due squadre che non hanno incassato alcuna rete dalla distanza nel torneo in corso. Nei cinque grandi campionati europei 2024/2025 sono, inoltre, accompagnate da Lille e Newcastle. Il Milan è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti in questa Serie A: 49. La Juventus è terza in questa graduatoria a 34, dietro anche al Parma secondo (40). Questi sono definiti come numero di sequenze su azione che inizia nella propria metà campo, ha almeno il 50% di movimenti in avanti e termina con un tiro o un tocco in area avversaria. Solo l’Atalanta (112) ha effettuato più tiri nello specchio rispetto al Milan (109, al pari dell’Inter) in questa Serie A”. Intanto ecco i precedenti della sfida con il Milan<<<