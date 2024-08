Malfitano: “Koopmeiners vuole andare alla Juventus”

Mimmo Malfitano ha parlato del centrocampista Teun Koopmeiners: per il giornalista, la volontà del giocatore sarebbe di andare alla Juventus

Intervistato a Radio Punto Zero, Mimmo Malfitano ha parlato del centrocampista dell’Atalanta, presunto obiettivo del calciomercato della Juventus, Teun Koopmeiners. Per il giornalista, la volontà del calciatore sarebbe quello di tentare il grande salto in bianconero. Questa però potrebbe non essere sufficiente a convincere il club nerazzurro a privarsi delle sue prestazioni.

Malfitano: “Koopmeiners potrebbe non muoversi”

Ecco le sue parole: “Vuole andare alla Juventus, sarebbe difficile inserire l’olandese nell’affare in ottica Napoli. Servirebbe una marcia indietro da parte della Juve, ma l’Atalanta stessa al momento è una grande squadra che farà anche la Champions. Potrebbe anche restare lì”.