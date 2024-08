Juve Primavera, Magnanelli: “Mi aspettavo un impatto diverso”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato in seguito alla sconfitta delle squadra alla prima di campionato

Intervistato per i canali ufficiali del club in seguito alla sconfitta per 3-0 contro il Genoa, ha parlato l’allenatore della Juventus Primavera, Francesco Magnanelli. Ecco le sue parole: “È stata una partita difficile, sapevamo che non sarebbe stato semplice ma mi aspettavo un impatto sulla gara completamente diverso. I nostri avversari hanno meritato la vittoria, per noi è un test importante perché ci ha messo alla prova, facendo venire a galla quelli che possono essere alcune problematiche: è attraverso giornate come queste che si cresce”.

Magnanelli: “Non sono preoccupato”

Il tecnico ha proseguito: “Non sono soddisfatto della prestazione, ma al tempo stesso non sono preoccupato: è ovvio che bisogna cercare il prima possibile di mettersi nella giusta carreggiata. In situazioni come queste ci vuole un po’ di equilibrio, sia nell’analisi che in quello che verrà dopo: passi falsi di cui anche io dovrò fare tesoro per quanto riguarda la preparazione della gara. La cosa positiva è che sbagliare alla prima giornata ci permette di avere tutto il tempo per correggere il tiro e agire sui passi a vuoto”.