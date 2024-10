Magnanelli: "La squadra è di livello. Sui giovani..."

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo match.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Questo è un periodo positivo, siamo ancora all’inizio, anche se ormai sono passati tre mesi, è la prima fase di un percorso di crescita, di una consolidamento della squadra. I ragazzi sono in una fase in cui apprendono tantissimo, ma allo stesso tempo sono in un momento di costruzione, e intendo proprio singolarmente, come individui. Tutti i giorni ci sono cose nuove da imparare, e questo riguarda sia me che i ragazzi: più che una linea di crescita costante viviamo dei momenti di “up and down”, come è normale che sia. Credo però che loro stiano capendo molto bene l’idea che abbiamo, a livello di calcio e di mentalità, che è una cosa per noi fondamentale”.

Sul gruppo

“Determinati atteggiamenti e determinati valori, secondo me, sono quelli che cementano il gruppo e permettono di raggiungere risultati: per questo posso dire che questo è sicuramente un bel periodo. Ho la fortuna di avere a disposizione una squadra di ragazzi di alto livello, inoltre sono in tanti, e quindi c’è la possibilità di sperimentare, provare, anche sbagliare insieme. Il gruppo ci segue in tantissime cose che chiediamo, ed è bello confrontarsi, ci si affeziona a questi ragazzi, che sono in un’età molto particolare, ma molto bella. La Primavera è una categoria affascinante da allenare, che secondo me ti regala basi importanti”.