Magnanelli: “C’era qualcosa di diverso. Sono contento”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, vittoriosi nel primo match di Youth League.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Era un esordio per tutti, per me, per il team, è stata una giornata molto emozionante, in cui si respirava qualcosa di differente rispetto al solito. So di avere un gruppo di ragazzi bravi e disponibili, ma oggi la hanno interpretata anche oltre le mie attese: il loro spirito e il loro atteggiamento hanno davvero fatto la differenza, oltre ovviamente alle qualità tecniche.

Abbiamo affrontato una squadra con gamba, idea di calcio precisa e capacità nella gestione del pallone; noi siamo stati molto bravi, a livello di possesso e non possesso. Sono molto contento di questo percorso e anche delle esperienze che sto facendo qui dalla scorsa stagione, insieme a tutto lo staff: siamo usciti dalla zona di confort, ci siamo misurati con una realtà incredibile, e così stiamo facendo quest’anno. Adesso dobbiamo mantenere questo livello di attenzione e di fame, perché fra pochi giorni si gioca di nuovo”.

Il tabellino del match

“TABELLINO | JUVENTUS – PSV EINDHOVEN 1-0 UEFA Youth League – Match Day 1 Campo “Ale&Ricky” – Vinovo (TO) Marcatori: 11′ st Montero (J) Juventus: Radu, Nisci, Martinez, Gil, Boufandar (1′ st Keutgen), Ripani (36′ st Ngana), Pugno (45′ st Lopez), Vacca (45′ st Scienza), Montero, Pagnucco (cap), Florea (27′ st Crapisto). A disposizione: Zelezny, Ventre, Finocchiaro, Bassino. Allenatore: Francesco Magnanelli PSV Eindhoven: Kuijsten, Waayers, Raap (36′ st Merién), Bos (cap), Manuhutu (27′ st Khaderi), Quispel (1′ st Gomez Van Hoogen), Bahaty, Van den Berg, Jager (12′ st Fernandez), De Guzman (27′ st Bouhoudane), Thomas. A disposizione: Janssen, Mulders, Beerens, Bassey. Allenatore: Vincent Heilmann”.