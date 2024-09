M. Orlando: “Non so se Nico sia stata una buona scelta…”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'acquisto di Nico Gonzalez.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Yildiz? La Juventus ha investito tanto su questo ragazzo, assegnandogli la maglia più importante e pesante. Non mi sembra ancora un giocatore che possa rappresentare un simbolo, ma è qualcosa ancora al di sotto di certi campioni. Ma ha un allenatore che insegna calcio, con Motta imparerà molte più cose. Lo vedo meno trequartista rispetto ad altri campioni passati alla Juve”.

La scelta su Nico Gonzalez

“Credo sempre che Giuntoli abbia concordato con Motta il mercato. Se arriva e ha in casa Soulé e lo ritiene l’esterno più importante non va via. Io personalmente lo avrei tenuto, poi hanno rimediato con Nico Gonzalez, che è un giocatore molto particolare, che si fa spesso male. Non so se la Juve, pensando a una stagione così intensa, abbia preso la soluzione migliore. La Juve ha finito un ciclo, sulla carta sono stati presi giocatori potenzialmente molto validi, hanno preso un tecnico tra i migliori in circolazione, magari non quest’anno ma diventeranno molti forti. Il campo dirà poi come stanno le cose, ma mi sembrano delle giuste mosse. Oggi si va verso un progetto serio e per una società come la Juve credo sia fondamentale”.