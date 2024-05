M. Orlando: “Juve? Sarà importante la partita con la Roma”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Se andiamo a prendere le rose, ci sono almeno tre Nazionali più forti di noi, ma Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore fantastico e un grande psicologo. Dunque mi fido molto di Spalletti ma dovremo vedere in che condizioni arriveremo. Se dai a Thiago Motta questa Juve, ottieni i risultati. Basta vedere come gioca il Bologna. Roma-Juve? Sarà partita decisiva più per la Roma. Ho visto stanca la squadra giallorossa ma è normale, i tanti impegni e la rincorsa di questo periodo ti portano via energie. Mi aspetto una reazione dopo il ko di ieri sera, dove non mi è dispiaciuta. Hanno trovato di fronte una squadra che gioca a calcio divinamente. Per la Roma se vuole sperare ancora nella Champions non può più sbagliare".