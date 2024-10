Losapio: “La Juve di Thiago Motta sta anticipando i tempi”

Andrea Losapio ha fatto il punto sull'avvio di stagione della Juventus di Thiago Motta, la quale sembrerebbe bruciare le tappe del progetto

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus. Ecco un estratto del suo editoriale: “Thiago Motta sta facendo bene. Forse non benissimo perché i tre 0-0 di fila sono un segnale, però lo sono anche gli zero gol subiti in sei partite. Contro il PSV Eindhoven non ha avuto grandi problemi, con il Napoli non ha preso tiri in porta e ora ci sarà il Lipsia. Squadra complicata da affrontare e, più in generale, di ottimo livello. Dal punto di vista tecnico è una possibile vincitrice dell’Europa League, come l’Atalanta. Anche come idea di calcio, offensiva e divertente, la ricorda molto. Ha vinto contro il Bayer Leverkusen dopo un anno (e passa) di non sconfitte per la squadra di Xabi Alonso in Bundesliga. Quindi bisogna stare all’occhio, pur probabilmente avendo i favori del pronostico. D’altro canto in finale, l’anno scorso, c’è arrivato il Borussia Dortmund“.

Losapio: “La cosa migliore è l’anticipare i tempi”

Il giornalista ha proseguito: “La cosa migliore è che però sta anticipando i tempi. La Next Gen è l’incubatore perfetto per i giovani, da Savona a Mbangula, passando per Rouhi, Yildiz, forse toccherà ad Anghelè. Poi Adzic, preso in realtà per la prima squadra e che si trova davanti una concorrenza molto nutrita. Di fatto sta dimostrando che c’è la possibilità di passare dalla Serie C ai massimi livelli della A, avendo magari la possibilità di sbagliare e a contatto con grandi calciatori che ne favoriscono la crescita”. Nel frattempo, parlando di calciomercato, attenzione: Giuntoli starebbe infatti valutando un clamoroso colpo… che può tornare! <<<