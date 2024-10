Juve, Vocalelli: “Motta? Ci si aspettava un impatto diverso…”

Alessandro Vocalelli ha parlato dell'influenza di Thiago Motta alla Juventus, il cui impatto sarebbe stato più immediato di alcune previsioni

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato dell’impatto di Thiago Motta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Meno traumatico è invece stato l’inserimento di Thiago Motta nel mondo Juve. L’ultimo step, all’apparenza, era legato alla velocità di inserimento di Vlahovic nei nuovi schemi: la risposta arrivata da Marassi, con il gol-gioiello in diagonale, sembra però aver fugato le ultime perplessità”.

Vocalelli: “Serie A? Quest’anno ci sarà da divertirsi”

Il giornalista ha proseguito su un analisi più generale del campionato italiano: “Non succedeva da 17 anni che (dopo sei giornate) le tre grandi tradizionali e il Napoli – i club scudettati dal 2001-02 a oggi – fossero lì, in appena due punti. Dai 13 della squadra di Antonio Conte, che attualmente valgono il primato, agli 11 delle due milanesi, con in mezzo la Juventus. La premessa per una sfida molto più incerta, con la possibilità di giocarsela – punto a punto – fino alla fine. Ed è significativo che a dar vita a questa bagarre – insieme alla favorita per definizione, l’Inter con il tricolore sul petto – siano tre società che hanno operato in estate un’autentica rivoluzione.

La sensazione che hanno regalato queste prime sei giornate è che ci sarà davvero da divertirsi e mai come stavolta gli scontri diretti finiranno per giocare un ruolo decisivo. Con un paio di settimane – dal 27 ottobre al 10 novembre – che potrebbero scrivere pagine importantissime: sono infatti in programma Inter-Juve, Milan-Napoli e Inter-Napoli”.