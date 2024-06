Longari: “Giuntoli è entrato finalmente nel personaggio”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del lavoro di Cristiano Giuntoli.

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Giuntoli? Dopo dodici mesi trascorsi (quasi) costretto ad osservare in ossequio a dettami economici da rispettare e dalla conseguente impossibilità di costruire la rivoluzione tattica necessaria anche in panchina, per valorizzare sul campo gli eventuali investimenti, l’uomo mercato dei bianconeri è definitivamente entrato nel personaggio. E non solo per le manovre di disturbo che da sempre caratterizzano il suo modus operandi, contribuendo a mettere in stand by e rallentare le idee di mercato delle avversarie, ma anche e soprattutto per le illuminazioni che stanno costellando questo giugno di rinascita bianconera”.