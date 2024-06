Calciomercato Juve, il PSG vuole Huijsen: Giuntoli fissa il prezzo

Il PSG fa sul serio per Dean Huijsen: il giovane difensore può lasciare la Juve. Le ultime novità sul calciomercato bianconero

Dopo la fine del prestito alla Roma Dean Huijsen farà ritorno alla Juve, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. I bianconeri non vogliono privarsene a tutti i costi ma di fronte a un’offerta importante potrebbero far partire il classe 2005. Il PSG è davvero interessato al suo cartellino.

Calciomercato Juve, il PSG su Huijsen: le ultime novità

Il PSG è alla ricerca di rinforzi in difesa e il direttore sportivo Luis Campos ha deciso di puntare su Huijsen. Per il momento nessuna offerta ufficiale alla Juve ma il ds della formazione parigina ha già contatto l’entourage del giocatore. Un contatto esplorativo utile a capire la fattibilità dell’operazione. Nel frattempo Giuntoli ha già fissato il prezzo: per acquistarlo serviranno tra i 25 e i 30 milioni di euro.