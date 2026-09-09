Manuel Locatelli ha scelto di non nascondere le proprie emozioni dopo il grave infortunio rimediato contro il Milan. Il capitano della Juventus è stato operato al ginocchio destro nella giornata di ieri e dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. A poche ore dall'intervento, il centrocampista ha affidato a Instagram un messaggio particolarmente sincero, raccontando il dolore per essere costretto a stare lontano dalla squadra.

Il messaggio di Locatelli

Il capitano bianconero ha scritto:

“Non mentirò, non userò frasi fatte. Sono distrutto.

Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo. L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto.

La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli: io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il prima possibile.

Grazie per il sostegno.

Fino alla fine

Manuel”

Il capitano guarda già al ritorno

Parole che mostrano tutta la delusione di Locatelli, ma anche la determinazione con cui vuole affrontare la riabilitazione. L'intervento al menisco esterno del ginocchio destro è perfettamente riuscito e da ieri il giocatore ha iniziato il percorso che dovrà accompagnarlo verso il ritorno in campo.

Per la Juventus si tratta di una perdita pesante, considerando il ruolo centrale ricoperto dal centrocampista nello spogliatoio e nel progetto di Luciano Spalletti. Per Locatelli, invece, comincia ora una sfida completamente diversa: lavorare ogni giorno per tornare a disposizione della squadra il prima possibile.