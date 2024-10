Llorente: "Tra Vlahovic e Sesko prendo il serbo..."

Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

Fernando Llorente, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sulla partita di questa sera tra i bianconeri e il Lipsia, match decisivo per la classifica della nuova Champions League: “La Juve aveva bisogno di cambiare tanto e lo ha fatto bene. Giuntoli è stato mio dirigente al Napoli, è una garanzia. E se hanno speso molto, è perché vogliono tornare a trionfare: la Juve parte sempre per vincere tutto. Per lo scudetto l’Inter resta la più forte, ma la Juve c’è. E occhio al Napoli, Conte è un fenomeno. In Champions è un’altra storia: la squadra di Thiago Motta è partita bene col Psv e adesso vediamo se si conferma contro il Lipsia”.

Il paragone tra Vlahovic e Sesko

Chi prendo? Sono giovani e forti. Tra i due, prendo ancora Dusan. Se migliora mentalmente, ha tutto per essere uno dei primi 9 al mondo. Un colpo che mi ispira? Conceiçao. Tecnica, dribbling, strappi: il portoghese ha avuto un impatto super a Marassi. Chi scelgo tra Yildiz e Nusa? Yildiz sembra speciale, ha il piede dolce e un bel dribbling. È giovane, ma porta il 10 con naturalezza”.