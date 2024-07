Llorente non ha dubbi: “La Juve vincerà la Serie A”

Chi vincerà la prossima Serie A? Il pronostico dell'ex bianconero Llorente: "Loro quattro sono le favorite"

Intervistato dal Corriere dello Sport l’ex bianconero Llorente ha parlato della lotta per la vittoria della Serie A: “Lo scudetto lo vince la Juve, che deve ricominciare a stare lassù. Oppure il Napoli, che avrà solo il campionato. Ovviamente anche Inter e Milan sono tra le mie favorite. Queste quattro possono fare il vuoto“.

Serie A, le parole di Llorente

Su Conte e Allegri: “Antonio è un uomo del sud, entrerà subito in sintonia con il calore dei napoletani. Conte ti fa vomitare a fine allenamento ma ti dà anche quella forza che non sai di avere. Allegri è un vincente nato, quando è andato via la Juve è crollata. Sarà un caso? Poi è tornato in un momento non facile, le cose non andavano più in una direzione chiara e lui ne ha risentito. Tra tante difficoltà, il suo resta un ottimo lavoro”.