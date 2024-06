Lega Serie A, gli appuntamenti della settimana: compleanni per la Juve

La Lega Serie A, con una nota sul sito ufficiale, ha pubblicato tutti gli appuntamenti della settimana. Protagonisti Fagioli e Riccio.

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sui vari appuntamenti della settimana. Protagonista la Juventus, con i compleanni di Riccio, Fagioli e Ciro Ferrara. Ecco la nota: “Gli eventi del passato e gli appuntamenti del presente nel nostro diario della settimana che va dal 6 al 12 febbraio Compleanni, anniversari, ricorrenze e la Serie A TIM: la 21^ giornata prosegue fino a martedì, la 22^ si apre venerdì. Lunedì 6 febbraio -1958: a Monaco di Baviera si verifica un disastro aereo sul volo 609 della British Airways, che si schianta al terzo tentativo di decollo. Periscono 23 dei 44 passeggeri, in gran parte composti da giocatori, staff tecnico e giornalisti al seguito del Manchester United. Tra le vittime 8 calciatori dei “red devils”, 3 membri dello staff tecnico ed 8 giornalisti al seguito. L’aereo proveniva da Belgrado, dove i britannici avevano affrontato la Stella Rossa, ed aveva fatto scalo a Monaco per rifornirsi di carburante. -2002: buon compleanno Alessandro Riccio (Juventus) -2006: buon compleanno Adam Bakoune (Milan) -Serie A TIM, 21^ giornata, ore 18.30 Hellas Verona-Lazio, ore 20.45 Monza-Sampdoria.

Martedì 7 febbraio -1950: nasceva Mauro Bellugi, scomparso nel 2021. Ha vestito le casacche di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese. Con i nerazzurri si è laureato campione d`Italia nel 1971. In totale in Serie A 227 presenze senza reti. -1958: buon compleanno Giuseppe Baresi. Il fratello maggiore di Franco in carriera ha giocato con Inter e Modena. Nel suo palmares, con i nerazzurri, 2 scudetti (1980, 1989), 2 Coppe Italia (1978, 1982), 1 Supercoppa Italiana (1989), 1 Coppa Uefa (1991). Per lui, in serie A, 392 presenze e 10 gol. -1998: buon compleanno Igor (Fiorentina) -1997: buon compleanno Nicolò Barella (Inter) -2003: buon compleanno Alessandro Fontanarosa (Inter) -Serie A TIM, 21^ giornata, ore 20.45 Salernitana-Juventus. Mercoledì 8 febbraio -1994: Il Milan trionfa in Supercoppa Europea, vincendola per la terza volta: dopo lo 0-0 di Londra nella finale di andata contro l’ Arsenal, vincono a San Siro per 2-0, grazie alle reti di Boban e Massaro. -1991: buon compleanno Roberto Soriano (Bologna) -1994: buon compleanno Hakan Çalhanoglu (Inter) -2000: buon compleanno Marash Kumbulla (Roma) -1998: buon compleanno Kelvin Amian (Spezia) -1998: buon compleanno Andreaw Gravillon (Torino) -2003: buon compleanno Filippo Terracciano (Verona) Giovedì 9 febbraio -2001: moriva, a soli 18 anni, Niccolò Galli, figlio di Giovanni, vittima di un grave incidente con il suo motorino al rientro da un allenamento con la primavera del Bologna. I rossoblu ritirarono la maglia numero 27 e gli intitolarono il Centro sportivo di Casteldebole. L’amico di sempre, Fabio Quagliarella, indossa il numero 27 in sua memoria. -1995: buon compleanno Mario Pasalic (Atalanta) -1986: buon compleanno Ciprian Tatarusanu (Milan) -1990: buon compleanno Simone Romagnoli (Lecce) -2004: buon compleanno Joselito (Hellas Verona) -1995: buon compleanno Patrick Ciurria (Monza).

Venerdì 10 febbraio -1974: Bruno Conti debutta in Serie A a 19 anni, all`Olimpico in un Roma-Torino 0-0. Per lui arriveranno 304 presenze e 37 gol tutte in maglia giallorossa con cui vincerà uno Scudetto (1982/83) e 5 Coppe Italia. -1986: Silvio Berlusconi annuncia di aver acquistato il Milan e per i rossoneri comincia un`epoca indimenticabile: più di trent`anni di presidenza conditi da 8 Scudetti, 7 Supercoppe italiane e 5 Europee, una Coppa Italia, 5 Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, e un Mondiale per club. -2003: buon compleanno Dimo Krastev (Fiorentina) -1998: buon compleanno Francesco Acerbi (Inter) -1998: buon compleanno Marcin Listkowski (Lecce) -2001: buon compleanno Demba Seck (Torino) -Serie A TIM, 22^ giornata, ore 20.45 Milan-Torino. Sabato 11 febbraio -1967: buon compleanno Ciro Ferrara. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus, conquistando 7 scudetti (1986-87, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02 e 2002-03), 2 Coppe Italia (1986-87 e 1994-95), una Coppa UEFA (1988-89), 5 Supercoppe italiane (1990, 1995, 1997, 2002 e 2003), 1 UEFA Champions League (1995-96), 1 Supercoppa UEFA (1996), 1 Coppa Intercontinentale (1996) e 1 Coppa Intertoto (1999). . In Serie A, 501 presenze e 27 reti. Da allenatore ha guidato Juventus e Sampdoria. -1982: buon compleanno Christian Maggio. In Serie A ha vestito le maglie di Vicenza, Fiorentina, Treviso, Sampdoria, Napoli e Benevento sommando 323 presenze e 32 gol. Nel suo palmares due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana col Napoli. -1995: buon compleanno Milan Skriniar (Inter) -1995: buon compleanno Rick Karsdorp (Roma) -Serie A TIM, 22^ giornata, ore 15.00 Empoli-Spezia, ore 18.00 Lecce-Roma, ore 20.45 Lazio-Atalanta Domenica 12 febbraio -1919 nasceva Ferruccio Valcareggi, scomparso nel 2005. Dal 1966 al 1974 fu Commissaro Tecnico della nazionale maggiore azzurra, conquistando nel 1968 gli Europei e laureandosi vice-campione del mondo nel 1970 in Messico, dopo la finale persa 1-4 contro il Brasile. -1997: moriva, insieme alla fidanzata, in un incidente stradale,il giovane calciatore dell’Atalanta Federico Pisani. A seguito della sua scomparsa l’Atalanta ha ritirato la maglia numero 14 ed intitolato la curva Nord allo sfortunato giocatore. -2009: scompare a 68 anni Giacomo Bulgarelli, campione d`Europa con gli Azzurri nel 1968 e bandiera del Bologna, in cui giocò ininterrottamente dal 1959 al 1975, vincendo l’ultimo campionato rossoblù (1964), due Coppe Italia ed 1 coppa di Lega Italo-Inglese. In Serie A 391 presenze e 43 reti. -2001: buon compleanno Nicolò Fagioli (Juventus) -2002: buon compleanno Matteo Cancellieri (Lazio) -2001: buon compleanno Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) -2002: buon compleanno Mohamed Ihattaren (Juventus) -2004: buon compleanno Bartlomiej Maliszewski (Lazio)”.