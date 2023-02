Juventus, i convocati per la Salernitana: out Bonucci, Pogba e Paredes

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Salernitana. Gli assenti per la sfida con i granata sono tre, ovvero Bonucci, che ancora non ha recuperato a pieno, ma si avvia ad un graduale rientro, Pogba, ancora ai box dopo l'infiammazione, e Paredes, infortunato dell'ultima ora, come spiegato dal tecnico bianconero in conferenza: "Bonucci? Il recupero è in linea, valuteremo il discorso del rientro dopo l’influenza che l'ha fermato un attimo. Avremo bisogno anche di lui, abbiamo tante partite da qui alla fine e dobbiamo andare avanti nelle coppe anche per giocare più partite.