La Marca: "Il Lipsia è un avversario ostico. Su Motta..."

Domenico La Marca, avvocato e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta.

Domenico La Marca, avvocato e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a “1 Football Stadio”: “Il Lipsia è un avversario ostico, in campionato non ha mai perso e ha subito solo due reti, per giunta nella vittoria esterna con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco è reduce da una vittoria roboante contro l’Augsburg per 4 a 0, dove si sono messe in mostra tutte le stelle: Openda, Simons e Sesko. Inoltre il Lipsia negli ultimi anni ha acquisito un’importante esperienza internazionale e nel primo incontro della nuova Champions solo nei minuti finali ha perso contro l’Atletico Madrid, facendo una grossa prestazione al Metropolitano. Sarà un bel banco di prova per il club bianconero e soprattutto per capire a che punto è arrivato il percorso di crescita della squadra di Motta”.

Sul match con il Genoa

“Prestazione autorevole da parte della Juventus, che dopo tre pareggi a rete inviolate si è imposta in maniera convincente contro il Genoa. I bianconeri continuano a dimostrare una grande solidità difensiva, dopo sei incontri non aver subito nemmeno una rete e con i due portieri, Di Gregorio e Perin, che hanno corso pochi rischi è un ulteriore segnale di grande forza. Inoltre sono convinto che questa vittoria abbia anche un peso importante sul piano caratteriale dopo i tre pareggi consecutivi, visto che è ritornato al gol Vlahovic e c’è stato il rientro di Conceicao che ha dimostrato oltre per la rete finale quanto possa essere importante per questa Juventus”.