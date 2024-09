Juve, La Marca: “Cambiaso giocatore italiano cresciuto di più”

La Marca ha parlato del difensore della Juventus, Cambiaso: per l'avvocato è il calciatore italiano più migliorato negli ultimissimi anni

Intervistato per 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato dell’esterno polivalente della Juventus, Andrea Cambiaso. Per l’avvocato, non ci sarebbe un calciatore italiano maggiormente migliorato in questi anni come l’ex Genoa e Bologna. Ecco le sue parole: “Cambiaso è uno dei calciatori del nostro movimento che è cresciuto maggiormente in questi anni, con la nazionale è riuscito a confermarsi ad altissimi livelli, soprattutto nella sfida contro la nazionale francese ha dimostrato di essere un giocatore di caratura internazionale. La versatilità e la duttilità tattica di questo ragazzo rappresentano una risorsa importante per la nazionale e per la Juventus, come già ha dimostrato in questo inizio di stagione”.

La Marca su David

Inoltre, l’avvocato ha parlato di Jonathan David, attaccante canadese accostato alla Juventus come potenziale rinforzo per il futuro: “Nonostante il calciomercato si sia appena concluso già si pensa alle strategie future, in tal senso Jonathan David rappresenta un’opportunità per i top club italiani. Un giocatore che in quattro anni al Lille ha raggiunto sempre con estrema facilità la doppia cifra e che in questa stagione è già risultato decisivo contribuendo in maniera importante al superamento dei play-off in Champions League. Ritengo per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe davvero perfetto per la Serie A”.