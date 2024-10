Cambiaso: "Stiamo bene fisicamente. Su Thiago Motta..."

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Lipsia.

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: “Noi stiamo bene, è un buon momento questo. Continuiamo così. Dobbiamo affrontarla al meglio domani. Sarà bellissimo giocare domani in un ambiente infuocato. Dovremo essere bravi a gestire la pressione. Loro sono una grande squadra ed hanno grandi giocatori, che corrono, che hanno fame, sono molto completi in quasi tutti i reparti Giocano molto di squadra. Arriviamo bene, siamo sicuri che sarà una bella partita. Come stiamo fisicamente? No bene bene. Giocare è l’allenamento più bello e dobbiamo continuare così, perché con il Genoa abbiamo dimostrato una buona condizione Enel secondo tempo siamo usciti meglio. Dobbiamo continuare così. Fisicamente stiamo bene”.

Sullo stadio

“Lo stesso stadio dell’eliminazione con l’Italia? Due situazioni diversa. In nazionale giocavamo in una competizione ristretta dove ti giochi tutto in poche partite. Questa è una competizione più lunga. Sono due ambienti totalmente diversi. Oggi noi arriviamo con tanta voglia e fame per fare una grande partita. Ho imparato tanto dal mister, sono onesto. E’ importante per me e continuerà ad esserlo.. Ne ho tante, da migliorare. A volte mentalmente stacco un po’ la spina e non è facile, devo farlo”.