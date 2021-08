La Juve accelera per Pjanic. Witsel l'alternativa

Grazie a questi soldi, la Juventus sarebbe lavorando in queste ore per chiudere il colpo Miralem Pjanic. Il bosniaco vorrebbe tornare a Torino, ma si dovrebbe ridurre il suo ingaggio sensibilmente: questo è il motivo per cui manca un accordo definitivo tra le parti. Il club bianconero, inoltre, dovrebbe versare nelle casse del Barcellona anche una piccola cifra per liberarlo dal suo contratto e quindi questo sarebbe un altro nodo da risolvere. L'alternativa al bosniaco sarebbe Axel Witsel del Borussia Dortmund. Il centrocampista piace da sempre a mister Massimiliano Allegri che lo avrebbe voluto nella Juve già alla sua prima esperienza in quel di Torino (i bianconeri avevano praticamente chiuso l'affare).

Ora a distanza di anni la Juventus ci starebbe riprovando e avrebbe già bloccato il giocatore. La Vecchia Signora, infatti, preferirebbe il ritorno di Pjanic piuttosto che quello del belga. Quella di Witsel sarebbe una operazione molto più sostenibile rispetto a quella del bosniaco. Il suo stipendio, infatti, è molto più basso di quello di Pjanic e per liberarlo la Juve dovrebbe versare una cifra praticamente irrisoria (intorno ai 2 milioni di euro). In ogni caso, al club bianconero serve di corsa un centrocampista per mettere a posto un reparto che è stato riparato per metà dopo l'acquisto di Locatelli, così da non adattare più giocatori in mediana, come Danilo e Ramsey.