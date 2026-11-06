La vittoria contro l'AZ Alkmaar ha portato tre punti importanti alla Juventus, ma il finale della partita ha riservato anche un momento di forte tensione. Luciano Spalletti, preoccupato dalla pressione esercitata dagli avversari negli ultimi minuti, avrebbe perso la pazienza con uno dei suoi giocatori. Come raccontato da Sportmediaset, nel mirino del tecnico è finito Juan Cabal, protagonista di un acceso confronto con l'allenatore a bordo campo.

Il duro richiamo a Cabal nel finale di AZ-Juventus

La Juventus aveva costruito il successo grazie alle reti di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani, ma nel finale ha rischiato di compromettere quanto fatto nei primi due tempi. L'AZ ha aumentato la pressione, trovando il gol con Meerdink e andando vicino al pareggio negli ultimi minuti.

Una situazione che avrebbe innervosito Spalletti, particolarmente attento agli atteggiamenti dei suoi giocatori nella fase conclusiva della gara. Secondo la ricostruzione di Sportmediaset, il tecnico avrebbe concentrato la propria attenzione su Juan Cabal. Il difensore colombiano, entrato nella ripresa, sarebbe apparso poco concentrato e avrebbe ricevuto un richiamo molto deciso.

Le parole attribuite all'allenatore sono particolarmente forti: “Ti tiro un cazzotto, capito? Capito?”. Cabal avrebbe incassato il rimprovero in silenzio, senza replicare o protestare.

La Juventus ha conquistato una vittoria preziosa in Europa, ma il finale contro gli olandesi ha evidenziato un aspetto sul quale la squadra dovrà continuare a lavorare: mantenere attenzione e compattezza fino al fischio finale.